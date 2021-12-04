Україна планує придбати ще близько 20 турецьких безпілотників "Байрактар" - Bloomberg

Україна планує придбати у турецької компанії ще близько двох десятків безпілотників "Байрактар", та за увесь час купила більше турецьких безпілотників, ніж розкривалося.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на інформацію від обізнаних джерел, пише "Європейська правда".

Видання пише, що турецький виробник зброї Baykar з 2019 року продав Україні вже десятки дронів, а також контрольні станції і старяди. Таку інформацію журналісти отримали від кількох посадовців у Туреччині на умовах анонімності. За словами цих джерел, готується продаж ще щонайменш двох десятків дронів. Bloomberg не уточнює, чи йдеться саме про ударний Bayraktar TB2. За публічною інформацією на сайті компанії, всього "Байрактарів" - чотири види з різним функціоналом.

У компанії та уряді Туреччини відмовилися коментувати, скільки таких безпілотників вже отримала Україна.

Наскільки відомо, Туреччина продала безпілотники "Bayraktar TB2", окрім України, Катару, Азербайджану та Польщі.

Нагадаємо, перше бойове застосування Україною ударного безпілотника Bayraktar TB2 на Донбасі у жовтні розлютило Росію і викликало критику Франції та Німеччини, а сам факт продажу дронів Україні ускладнив відносини між президентами Туреччини й РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не порушувала Мінських домовленостей, застосувавши безпілотник, та виконала всі процедури через Спільний центр координації та контролю з ОБСЄ перед його застосуванням. Він наголосив, що партнери України мали б бути занепокоєні насамперед тим, що знищена дроном гаубиця, яка заборонена Мінськими домовленостями, була розташована набагато ближче, ніж це дозволено.

Туреччина вимагає не використовувати щодо придбаного безпілотника назву "турецький Bayraktar", аргументуючи це тим, що тепер безпілотник належить Україні.

Посол України у Туреччині розповідав, що виробництво "Байрактарів" можуть "з нуля" запустити в Україні.