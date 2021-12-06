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Італія заплатить 57 млн євро компенсації після заборони круїзних лайнерів у Венеції

Понеділок, 6 грудня 2021, 11:16

Італійський уряд оголосив, що виплатить 57,5 ​​мільйона євро компенсації круїзним компаніям, які постраждали від рішення заборонити великим круїзним лайнерам заходити до гавані Венеції.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

Нові правила, що набрали чинності в серпні, послідували за багаторічними попередженнями про те, що гігантські лайнери ризикують завдати непоправної шкоди місту, яке є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У заяві Міністерства інфраструктури йдеться, що на 2021 рік було виділено близько 30 мільйонів євро для судноплавних компаній, які зазнали витрат через "зміну розкладу маршрутів та відшкодування збитків пасажирам, які відмовилися від рейсів".

Ще 27,5 мільйона євро - п'ять мільйонів цього року і решта в 2022 році - були виділені оператору терміналу і пов'язаним з ним компаніям.

Рішення заборонити рух великих круїзних лайнерів до центру Венеції було ухвалено всього за кілька днів до засідання ЮНЕСКО, яке запропонувало додати Венецію до списку об'єктів спадщини, що знаходяться під загрозою зникнення, через бездіяльність щодо круїзних лайнерів.

Згідно з планом уряду, круїзні лайнери не будуть повністю заборонені для відвідування Венеції, але найбільші судна більше не зможуть проходити через басейн Сан-Марко, канал Сан-Марко або канал Джудекка. Натомість вони будуть відправлені до промислового порту Маргера.

Деякі аспекти плану залишаються неясними, оскільки інфраструктура в Маргері все ще будується. Тим часом, круїзні лайнери меншого розміру, як і раніше, ходять каналами Сан-Марко та Джудекка.

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Італія ЄвроЖиття
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