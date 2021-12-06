Италия заплатит 57 млн евро компенсации после запрета круизных лайнеров в Венеции

Итальянское правительство объявило, что выплатит 57,5 ​​миллиона евро в качестве компенсации круизным компаниям, пострадавшим от решения запретить крупным судам заходить в гавань Венеции.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

Новые правила, вступившие в силу в августе, последовали за многолетними предупреждениями о том, что гигантские лайнеры рискуют нанести непоправимый ущерб городу, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

В заявлении Министерства инфраструктуры говорится, что на 2021 год было выделено около 30 миллионов евро для судоходных компаний, которые понесли расходы за "изменение расписания маршрутов и возмещение убытков пассажирам, отказавшимся от рейсов".

Еще 27,5 миллиона евро - пять миллионов в этом году и оставшаяся сумма в 2022 году - были выделены оператору терминала и связанным с ним компаниям.

Решение запретить движение больших круизных лайнеров в центр Венеции было принято всего за несколько дней до заседания ЮНЕСКО, которая предложила добавить Венецию в список объектов наследия, находящихся под угрозой исчезновения, из-за бездействия относительно круизных лайнерах.

Согласно плану правительства, круизные лайнеры не будут полностью запрещены для посещения Венеции, но самые большие суда больше не смогут проходить через бассейн Сан-Марко, канал Сан-Марко или канал Джудекка. Вместо этого они будут отправлены в промышленный порт Маргера.

Некоторые аспекты плана остаются неясными, поскольку инфраструктура в Маргере все еще строится. Между тем, круизные лайнеры меньшего размера по-прежнему ходят по каналам Сан-Марко и Джудекка.