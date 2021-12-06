Глава МЗС Португалії пішов у відставку після смертельного ДТП, яке скоїв його водій

Міністр внутрішніх справ Португалії Едуардо Кабріта пішов у відставку майже через п'ять місяців після того, як його водій потрапив в автокатастрофу, в якій загинув дорожній працівник, коли урядовець був на задньому сидінні.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда"

Кабріта неодноразово закликали піти у відставку після смертельної аварії. Він відмовився це зробити, а минулого тижня викликав обурення, заперечуючи будь-яку відповідальність, сказавши журналістам: "Я був просто пасажиром".

Але позиція Кабріти стала неспроможною після того, як прокуратура офіційно звинуватила його водія у вбивстві з необережності, заявивши, що він їхав із перевищенням швидкості, коли наїхав на 43-річного працівника дорожньої служби.

"Більше, ніж будь-хто інший, я шкодую про цю трагічну, непоправну втрату", – сказав Кабріта у промові про відставку, додавши, що він йде у відставку, оскільки опозиційні партії "політично експлуатують" його недавні труднощі.

Кабріта пішов у відставку на тлі підготовки Португалії до позачергових виборів у січні, скликаних президентом країни після того, як уряд не зміг отримати схвалення парламенту для ухвалення законопроєкту про державний бюджет.

За час роботи на посаді глави міністерства внутрішніх справ, яке курує пожежні, поліцію та прикордонні служби, Кабріта зіткнувся з низкою скандалів, зокрема коли українця побили до смерті офіцери поліції під час затримання в аеропорту Лісабона.