Глава МВД Португалии ушел в отставку после смертельного ДТП, совершенного его водителем

Министр внутренних дел Португалии Эдуардо Кабрита ушел в отставку спустя почти пять месяцев после того, как его водитель попал в автокатастрофу, в которой погиб дорожный работник, когда чиновник был на заднем сиденье.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда"

Кабрита не раз призывали уйти в отставку после смертельной аварии. Он отказался это сделать, а на прошлой неделе вызвал возмущение, отрицая любую ответственность, сказав журналистам: "Я был просто пассажиром".

Но позиция Кабриты стала несостоятельной после того, как прокуратура официально обвинила его водителя в убийстве по неосторожности, заявив, что он ехал с превышением скорости, когда наехал на 43-летнего работника дорожной службы.

"Больше, чем кто-либо другой, я сожалею об этой трагической, непоправимой потере", – сказал Кабрита в речи об отставке, добавив, что он уходит в отставку, поскольку оппозиционные партии "политически эксплуатируют" его недавние трудности.

Кабрита ушел в отставку на фоне подготовки Португалии к внеочередным выборам в январе, созванным президентом страны после того, как правительство не смогло получить одобрение парламента для принятия законопроекта о государственном бюджете.

За время работы в должности главы министерства внутренних дел, курирующего пожарных, полицию и пограничные службы, Кабрита столкнулся с рядом скандалов, в частности, когда украинца избили до смерти офицеры полиции во время задержания в аэропорту Лиссабона.