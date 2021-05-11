У Португалії інспекторів міграційної служби засудили до 7 і 9 років за вбивство українця

Суд у Португалії у понеділок 10 травня засудив трьох інспекторів міграційної служби до ув'язнення строком від 7 до 9 років за вбивство українця Ігора Гоменюка, затриманого в аеропорту Лісабона.

Про це повідомляє "Європейсьа правда" з посиланням на агентство AP.

Троє інспекторів були визнані винними в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті 40-річного чоловіка під час допиту.

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Двоє підсудних були засуджені до дев'яти років тюремного ув'язнення, ще один - до семи років.

Суд Лісабона встановив, що інспектори били Гоменюка, закутого в наручники, кийками, зламавши йому ребра. Їхні дії спричинили смерть від удушення.

Інцидент зі смерю українця стався у березні 2020 року. 40-річного Ігоря Гоменюка затримали в аеропорту Лісабона за спробу в’їхати в країну без дійсної візи. Невдовзі після затримання він помер.

Трьох офіцерів міграційної служби, причетних до інциденту, згодом затримали та висунули їм звинувачення у вбивстві.

Глава МВС Едуарду Кабріта оголосив про відставку глави португальської прикордонної служби (SEF) в рамках плану реструктуризації для більш чіткого розділення поліції та адміністративних функцій у роботі з іммігрантами.

Уряд Португалії в минулому році виплатив понад 700 тисяч євро компенсації дружині Гоменюка і двом дітям, які проживають в Україні.