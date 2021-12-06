Кандидат на пост глави партії Меркель проти запуску "Північного потоку-2" у разі вторгнення РФ в Україну

Кандидат на посаду глави Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Норберт Реттген виступає проти запуску газопроводу "Північний потік-2" у разі військової ескалації на російсько-українському кордоні.

Про це він заявив у інтерв'ю виданням Redaktionsnetzwerk Deutschland, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Якщо дійсно дійде до війни, то я не можу уявити, що газопровід підключать до мережі", - сказав він.

Водночас Реттген підкреслив, що "ми не маємо перетворювати на предмет санкцій все, що схвалено". Він зазначив, що Німеччина, "на жаль, поставила себе у ситуацію, коли вона отримує 50 відсотків свого газу з Росії".

Однак політик виключив військову відповідь НАТО у разі вторгнення російських військ в Україну. "НАТО не вестиме війну з Путіним", - наголосив він.

Реттген також заявив, що Німеччина не постачатиме зброю Україні. "Уряд, що йде, ухвалив таке рішення. Від нового уряду я не чекаю нічого іншого", - додав він.

Фінальне рішення щодо нового лідера ХДС буде прийняте на онлайн-конгресі партії 21-22 січня за участі 1001 делегата. Кандидатами, окрім Реттгена, є чинний керівник відомства федерального канцлера Хельге Браун та колишній лідер фракції ХДС, корпоративний юрист Фрідріх Мерц.

Як відомо, після історичної поразки на парламентських виборах 26 вересня 2021 року ХДС вирішив обрати повністю новий склад свого керівництва.

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