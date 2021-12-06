Кандидат на пост главы партии Меркель против запуска "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину

Кандидат на должность главы Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген выступает против запуска газопровода "Северный поток-2" в случае военной эскалации на российско-украинской границе.

Об этом он заявил в интервью газете Redaktionsnetzwerk Deutschland, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Если действительно дойдет до войны, то я не могу представить, что газопровод будет подключен к сети", - сказал он.

В то же время Реттген подчеркнул, что "мы не должны превращать в предмет санкций все, что одобрено". Он отметил, что Германия "к сожалению, поставила себя в ситуацию, когда она получает 50 процентов своего газа из России".

Однако политик исключил военный ответ НАТО в случае вторжения российских войск в Украину. "НАТО не будет вести войну с Путиным", - подчеркнул он.

Реттген также заявил, что Германия не будет поставлять оружие Украине. "Уходящее правительство приняло такое решение. От нового правительства я не жду ничего другого", - добавил он.

Финальное решение о новом лидере ХДС будет принято на онлайн-конгрессе партии 21-22 января с участием 1001 делегата. Кандидатами, кроме Реттгена, являются действующий руководитель ведомства федерального канцлера Хельге Браун и бывший лидер фракции ХДС корпоративный юрист Фридрих Мерц.

Как известно, после исторического поражения на парламентских выборах 26 сентября 2021 ХДС решил выбрать полностью новый состав своего руководства.

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