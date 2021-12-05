Плани вторгнення РФ, "підготовка революції" у Білорусі, протести у Європі: головне за вихідні

У Білорусі заявили про порушення кордону українським вертольотом, ДПСУ спростовує; Україна планує придбати ще близько 20 турецьких безпілотників "Байрактар"; у МЗС Білорусі заявили, що санкції Заходу загрожують країні втратою державності; понад 40 тисяч людей протестували у Відні проти локдауну; польські прикордонники затримали російський суховантаж з п'яними моряками; у Сербії тисячі людей блокували дороги на знак протесту.

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"Порушення" кордону та зближення літака НАТО

4 грудня державний прикордонний комітет Білорусі заявив про нібито порушення українським вертольотом Мі-8 повітряного простору Білорусі.

Білоруське відомство зазначає, що 4 грудня, близько 12:00, на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску "Нова Рудня" Мозирський прикордонний загін "зафіксував порушення повітряного простору Білорусі з боку України".

Український військовий вертоліт Мі-8, що летів на висоті близько 100 метрів, нібито перетнув лінію кордону і залетів углиб території Білорусі на 1 км.

Через це міноборони Білорусі вручило військовому аташе України ноту протесту.

У повідомленні також зазначають, що, нібито, почастішали порушення українською стороною державного кордону Республіки Білорусь.

У Держприкордонслужбі заявили, що заяви білоруської сторони про нібито порушення українським гелікоптером повітряного простору не відповідають дійсності.

Білорусь звинувачує Україну, а РФ - НАТО. Зокрема, у Росавіації повідомили про небезпечне зближення літака-розвідника НАТО з цивільним бортом над відкритими водами Чорного моря. Інцидент, нібито, відбувся вранці 5 грудня.

У відомстві додали, що через вказаний район майже одночасно пролягали маршрути польотів двох цивільних повітряних суден і що їх напрями та ешелони було оперативно змінено.

Про плани вторгнення РФ

Західні ЗМІ продовжують повідомляти, публікуючи карти, про плани вторгнення Росії на територію України.

Німецьке Bild із посиланням на джерела в НАТО та службах безпеки повідомляє, що Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом.

За словами високопоставленого офіцера, план захоплення України розглядається Путіним, і остаточного рішення ще не ухвалено.

Джерело зазначило, що у разі наказу Путіна російська армія завдасть "одночасної атаки з північного Криму і через сепаратистські території на сході та з півночі". Атака нібито може статися "наприкінці січня – початку лютого", якщо Україна та НАТО не дадуть відповіді на вимоги Путіна.

Американське The Washington Post, із посиланням на документи розвідки США, пише, що РФ допускає наступ на Україну на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військових.

Видання звертає увагу, що зараз Росія, одночасно з нарощуванням сил довкола України та несподіваною мобілізацією резервістів, вимагає від Вашингтона гарантій, що Україна не стане членом НАТО і Альянс утримається від певної військової діяльності.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив стурбованість ситуацією на кордоні України і Росії.

Він заявив, що Україна, безумовно, є партнером, союзником, Євросоюзу.

На думку Борреля, зараз йдеться про те, щоб показати Москві "всі можливі наслідки".

А глава найбільшої фракції у Європарламенті каже, що у разі нового нападу РФ "Північному потоку-2" кінець.

Поляки виступають за військову підтримку України у разі нападу РФ.

Слід додати, що Україна продовжує підвищувати свою обороноздатність та планує придбати ще близько 20 турецьких безпілотників "Байрактар".

Про вплив санкцій Заходу

Міністр закордонних справ Білорусі Владімір Макей заявив, що якщо санкційний тиск Заходу на Білорусь триватиме, то це загрожує країні втратою державності, а Євросоюз внаслідок такого кроку "назавжди втратить Білорусь".

МЗС РФ побачило "підготовку чергової революції" у санкціях Заходу проти режиму Лукашенка. В Міністерстві закордонних справ Російської Федерації нові санкції назвали "нелегітимними", "антигуманними" та "втручанням у внутрішні справи Білорусі".

Нагадаємо, 2 грудня Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада ввели санкції проти низки осіб і організацій з Білорусі, у тому числі ключових державних компаній.

ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав Євросоюзу у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

Тим часом, у Польщі заявили про "диверсійні дії" білоруських прикордонників.

За словами речниці прикордонників Анни Міхальської, близько 17 години 3 грудня білоруські прикордонники в районі населеного пункту Міхалув підійшли до огорожі і порізали дріт. Коли польські прикордонники підійшли усувати пошкодження, вони сліпили їх лазерами і стробоскопами. У наступні години так повторилося шість разів.

Про протести через COVID-обмеження

В Утрехті у Нідерландах 4 грудня кілька тисяч людей вийшли на акцію проти нових карантинних обмежень для стримування епідемії коронавірусу, які запровадили минулого тижня.

Це перша велика акція в країні після останнього посилення карантину, що включає закриття барів, ресторанів і магазинів у вечірньо-нічний час.

Тисячі людей також протестували у Брюсселі через посилення коронавірусних обмежень.

Організатори цього заходу, дозволеного в останній момент, протестували, зокрема, проти Covid Safe Ticket (CST) та обов’язкової вакцинації медсестринського персоналу.

У суботу понад 40 000 людей пройшли маршем Віднем на знак протесту проти локдауну та планів зробити обов’язковими щеплення для стримування пандемії.

Люди несли таблички з написами: "Я вирішу сам", "Зробимо Австрію знову великою" та "Нові вибори".

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