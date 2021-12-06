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У Франції прокуратура розслідує насильство на першому мітингу кандидата у президенти Земмура

Понеділок, 6 грудня 2021, 16:50

Французька прокуратура розпочала розслідування у понеділок за фактом насильства, яке спалахнуло на першому офіційному передвиборчому мітингу кандидата у президенти Еріка Земмура, суперечливого журналіста і полеміста.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство АР.

Прокуратура повідомила, що поліція затримала близько 60 людей після того, як на політичному заході Земмура відбулися сутички, а на учасників антирасистської організації SOS Racisme напали в неділю.

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За словами глави  SOS Racisme Домініка Сопо, учасники мітингу "були настільки переповнені ненавистю та насильством, що не турбувалися про побиття людей та жінок до крові при камерах". 

Прокуратура заявила про розслідування насильства не лише проти учасників кампанії SOS Racisme, а й про розслідування скандалу за участю самого Земмура.

Коли кандидат у супроводі охорони рухався залою до трибуни, на нього накинувся чоловік з групи глядачів. Він схопив Земмура руками за голову, намагаючись повалити його на землю.

Нападника одразу ж затримали охорона, яка вивела його із зали. Потім його передали поліції. Пізніше в офісі Земмура повідомили, що політик у сутичці пошкодив зап'ясток.

Понад 10 000 людей зібралися у виставковому залі, щоб побачити Земмура, який оголосив назву свого нового руху - Reconquête ("Відновлення").

Хто такий Ерік Земмур та що допомогло йому несподівано наздогнати у рейтингах "важковаговика" Марін Ле Пен - у статті Фанат Путіна, ворог мігрантів: хто такий Ерік Земмур і чому він може кинути виклик Макрону.

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Франція
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