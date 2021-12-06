Во Франции прокуратура расследует насилие на первом митинге кандидата в президенты Земмура

Французская прокуратура начала расследование в понедельник по факту насилия, которое вспыхнуло на первом официальном предвыборном митинге кандидата в президенты Эрика Земмура, спорного журналиста и полемиста.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство АР.

Прокуратура сообщила, что полиция задержала около 60 человек после того, как на политическом мероприятии Земмура произошли столкновения, а на участников антирасистской организации SOS Racisme напали в воскресенье.

По словам главы SOS Racisme Доминика Сопо, участники митинга "были настолько переполнены ненавистью и насилием, что не беспокоились об избиении людей и женщин до крови при камерах".

Прокуратура заявила о расследовании насилия не только против участников кампании SOS Racisme, но и о расследовании скандала с участием самого Земмура.

Когда кандидат в сопровождении охраны двигался по залу к трибуне, на него набросился мужчина из группы зрителей. Он схватил Земмура руками за голову, пытаясь повалить его на землю.

Нападавшего сразу же задержали охрану, которая вывела его из зала. Затем его передали полиции. Позже в офисе Земмура сообщили, что политик в драке повредил запястье.

Более 10 000 человек собрались в выставочном зале, чтобы увидеть Земмура, объявившего название своего нового движения – Reconquête ("Восстановление").

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