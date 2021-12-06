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Укр / Рус

В Осло помістили на карантин кількасот людей через штам "Омікрон"

Понеділок, 6 грудня 2021, 18:22

У столиці Норвегії після виявлення кількох осередків зараження штамом "Омікрон" на карантині перебувають кілька сотень людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NRK.

В найбільшому осередку спалаху - різдвяному корпоративі за участі 120 людей - зараження підтвердили у близько сотні людей, щонайменш у 13 випадках це штам "Омікрон". Другим осередком стала конференція, ще одним - школа. На карантині опинилися кілька сотень контактів цих людей, які потенційно могли заразитися.

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Органи охорони здоров’я оголосили, що наступного дня вийдуть з оголошенням нових карантинних обмежень, які мають стримати поширення нового штаму в країні. 

"Ми не думаємо, що можемо зупинити поширення цього штаму. Зараз мета - обмежити його розповсюдження, щоб у нас був час дізнатися про нього більше", - зазначила представниця органів охорони здоров’я Осло Йорун Таулов. 

Інститут громадського здоров’я взявся детально досліджувати поширення коронавірусу на корпоративі - учасників вечора просять в деталях пригадати, як вони пересувалися у приміщенні та перетинались з іншими гостями, щоб краще зрозуміти, як відбувалося зараження.

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Норвегія Коронавірус
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