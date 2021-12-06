В Осло поместили на карантин несколько сот человек из-за штамма "Омикрон"

В столице Норвегии после обнаружения нескольких очагов заражения штаммом "Омикрон" на карантине находятся несколько сотен человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NRK.

В самом большом очаге заражения - рождественском корпоративе с участием 120 человек - заболели около сотни человек, как минимум в 13 случаях это штамм "Омикрон". Вторым очагом стала конференция, еще одним - школа. На карантине оказались несколько сотен контактов этих людей, которые могли заразиться.

Органы здравоохранения объявили, что на следующий день выйдут с объявлением новых карантинных ограничений для сдерживания распространение нового штамма в стране.

"Мы не думаем, что можем остановить распространение этого штамма. Сейчас цель – ограничить его распространение, чтобы у нас было время узнать о нем больше", - отметила представительница органов здравоохранения Осло Йорун Таулов.

Институт общественного здоровья взялся подробно исследовать распространение коронавируса на корпоративе – участников вечера просят в деталях вспомнить, как они передвигались в помещении и взаимодействовали с другими гостями, чтобы лучше понять, как происходило заражение.