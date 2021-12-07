США відправлять війська до Східної Європи, якщо Росія вторгнеться в Україну - The Guardian

США готові направити підкріплення на східний фланг НАТО, якщо Росія зважиться на вторгнення в Україну, а також запровадять нові серйозні економічні заходи проти Москви.

Про це пише The Guardian з посиланням на неназваного високопоставленого американського чиновника, повідомляє "Європейська правда".

На брифінгу перед журналістами перед відеоконференцією Байдена та Путіна чиновник зазначив, що перше російське військове втручання в Україну призвело до розгортання більшої кількості американських військ і техніки у Східній Європі, і що цього разу буде аналогічна відповідь.

"У випадку, якщо Путін зайде і з боку східних союзників будуть надходити запити, то від Сполучених Штатів була б позитивна відповідь щодо додаткових сил, можливостей і навчань для забезпечення безпеки наших союзників на східному фланзі на тлі такого роду агресії в Україні", — сказав чиновник, але дав зрозуміти, що Байден не погрожуватиме прямою військовою відповіддю США.

"Сполучені Штати не прагнуть потрапити в обставини, за яких у центрі уваги наших контрзаходів буде пряме використання американської військової сили, на відміну від поєднання підтримки українських військових, потужних економічних контрзаходів та значного збільшення підтримки та спроможності наших союзників по НАТО", – додав чиновник.

Він сказав, що "значні економічні контрзаходи" з боку США та Європи можуть "завдати значної і серйозної економічної шкоди російській економіці".

У Білому домі також дали зрозуміти, що не обговорюватимуть "гарантій безпеки" для Росії, яких вимагає Путін, включаючи заборону на розширення НАТО або військову підтримку України.

"США постійно висловлюють підтримку принципу, згідно з яким кожна країна має суверенне право приймати власні рішення щодо своєї безпеки. Це залишається політикою США сьогодні і залишиться політикою США в майбутньому", - сказав чиновник.

Нагадаємо, Білий дім і Кремль підтвердили проведення розмови лідерів США та Росії у форматі відеозустрічі 7 грудня.

Американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що у разі військового вторгнення РФ обговорюється жорсткий набір заходів, аж до відключення платіжної системи SWIFT.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".

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