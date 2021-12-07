Германия готовится ввести обязательную вакцинацию медицинских работников

Новое правительство Германии намерено ввести обязательную вакцинацию медицинских и социальных работников, осуществляющих уход, до середины марта следующего года.

Об этом говорится в законопроекте, который парламент планирует одобрить на этой неделе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Для защиты здоровья населения и уязвимых групп от коронавируса лицам, работающим в определенных учреждениях и на предприятиях, необходимо пройти вакцинацию или выздороветь, или они должны иметь медицинскую справку о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19", – говорится в законопроекте.

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Это означает, что врачи, фельдшеры, медсестры и сиделки должны до 15 марта 2022 года предоставить своему работодателю доказательство того, что они были полностью вакцинированы или вылечились от коронавируса.

Если они не могут пройти вакцинацию по медицинским показаниям, они должны будут к этой дате получить официальную справку от врача, объясняющую, почему они не могут привиться от COVID-19.

В законопроекте говорится, что каждый, кто начинает новую работу после 16 марта, должен иметь доказательство вакцинации, прежде чем приступить к работе. Это правило также будет применяться к персоналу врачебных кабинетов и работающих в службах неотложной помощи.

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Люди, не выполняющие требования, могут потерять работу.

В Германии более 30% населения все еще не вакцинированы от коронавируса. Новое правительство рассматривает возможность последовать примеру соседней Австрии и ввести общую обязательную вакцинацию людей старше 12 лет следующего года.

Ожидается, что этот план будет вынесен на голосование в парламенте в этом месяце после того, как новое правительство Германии придет к власти 8 декабря.

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