ЄС накладе санкції на очільника ПВК "Вагнера" Уткіна - ЗМІ

Посли Європейського Союзу у середу погодять санкції проти очільника приватної військової компанії "Вагнера" Дмитра Уткіна та ще двох людей, пов’язаних із групою.

Про це стало відомо європейському редактору "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, пише "Європейська правда".

За його даними, санкції будуть спрямовані проти колишнього офіцера російських спеціальних сил, очільника угруповання Дмитра Уткіна, одного з підрядників ПВК в Сирії Станіслава Дичка та причетного до дій ПВК у Центральноафриканській Республіці Валерія Захарова.

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Обмеження будуть накладені в рамках глобального режиму санкцій через порушення прав людини, який ЄС запровадив минулого року.

Як повідомлялося, окремо Євросоюз вперше запровадить санкції проти двох росіян та трьох російських організацій у рамках санкційного режиму через війну в Сирії.

Європейський Союз у середині листопада погодився розробити основу для можливих санкцій проти російських найманців, які можуть бути направлені в регіон Сахель в Західній Африці.

Згодом Європарламент ухвалив резолюцію з засудженням порушенням прав людини приватною військовою компанією "Вагнера", звинувативши Росію.

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