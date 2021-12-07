Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

"Пояси гурманів": на кордоні з Молдовою зловили українців, обвішаних банками червоної ікри

фото
Вівторок, 7 грудня 2021, 16:10

Українські прикордонники та митники разом з молдовськими колегами під час прикордонної перевірки виявили у двох українців понад півтори сотні банок з ікрою, які вони спробували замаскувати під одягом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила Держприкордонслужба.

Українці подорожували рейсовим автобусом "Одеса - Кишинів", що прямував у Молдову через пункт пропуску "Паланка - Маяки - Удобне". 

"Під час спільного українсько-молдовського прикордонно-митного контролю у чоловіків виявили 154 банки з червоною ікрою. Делікатес чоловіки несли просто на собі під одягом, примотавши до тулуба поліетиленовою плівкою", - пишуть прикордонники.

 

28 і 29-річний чоловіки пояснили, що нібито везли цей вантаж своєму дідусеві у Молдові. Після того, як ікру в них вилучили молдовські митники, вони вирішили не продовжувати поїздку і повернулися назад в Україну. 

 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

Статті

Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики для України

Чи призведе нова зустріч президентів США та РФ до деескалації?
7 грудня 2021 — Європейська правда

Нова вимога Путіна: що стало головним на переговорах лідерів США та РФ

Створення міфів і доведення їх до рівня майже релігії є однією з визначальних особливостей Росії. Схоже, те саме відбувається й зараз стосовно України та НАТО.
7 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Канцлерка ЄС: як Ангела Меркель зробила Німеччину лідером Європи

Ангела Меркель стала втіленням німецького лідерства у Європі. Лідерства, яке залежало від особи канцлерки не менше, аніж від економічної могутності Німеччини.
7 грудня 2021 — Жюльєн Плушар, для Європейської правди