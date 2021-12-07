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Укр / Рус

"Пояса гурманов": на границе с Молдовой поймали украинцев, обвешанных банками икры

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Вторник, 7 декабря 2021, 16:10

Украинские пограничники и таможенники вместе с молдавскими коллегами во время пограничной проверки обнаружили у двух украинцев более полутора сотен банок с икрой, которые они попытались замаскировать под одеждой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила Госпогранслужба.

Украинцы ехали рейсовым автобусом "Одесса - Кишинев", следовавшим в Молдову через пункт пропуска "Паланка - Маяки - Удобное".

"Во время совместного украино-молдавского погранично-таможенного контроля у мужчин обнаружили 154 банки с красной икрой. Деликатес они несли прямо на себе под одеждой, примотав к туловищу полиэтиленовой пленкой", - пишут пограничники.

 

28 и 29-летний мужчины объяснили, что якобы везли этот груз своему дедушке в Молдове. После того, как икру у них изъяли молдавские таможенники, они решили не продолжать поездку и вернулись в Украину.

 

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