В Іспанії 80 медиків заразилися коронавірусом на різдвяній вечірці

В Іспанії заразилася коронавірусом 80 медиків, які відвідали велику різдвяну вечірку минулого тижня.

Про це пише El Pais, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, 1 грудня близько 170 медичних працівників зібралися на різдвяну вечірку у ресторані в передмісті Малаги на півдні Іспанії.

Всі вони співробітники відділення інтенсивної терапії Регіональної університетської лікарні Малаги. Для відвідування була вимога – надати негативний тест на коронавірус.

Через три дні, 4 грудня, кілька учасників відчули симптоми, схожі на коронавірус. 5 грудня лікарня повідомила про спалах, від якого постраждали 22 людини, у понеділок, 6-го, вже було 68 хворих, а цього вівторка — 80.

Органи охорони здоров’я заявили, що серед хворих 68 медичних спеціалістів, більшість із яких медсестри, хоча є й лікарі. Симптоми здебільшого слабкі або незначні. У лікарні запевняють, що це не вплине на її роботу, хоча довелося залучити працівників з інших відділень.

Міністерство охорони здоров’я рекомендувало державним та приватним центрам здоров’я не проводити різдвяні заходи.

Нагадаємо, в Іспанії відмовились від ідеї Брюсселя про обов’язкову вакцинацію.

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