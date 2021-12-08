В Испании 80 медиков заразились коронавирусом на рождественской вечеринке

В Испании заразилась коронавирусом 80 медиков, посетивших большую рождественскую вечеринку на прошлой неделе.

Об этом пишет El Pais, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, 1 декабря около 170 медицинских работников собрались на рождественскую вечеринку в ресторане в пригороде Малаги на юге Испании.

Все они - сотрудники отделения интенсивной терапии Региональной университетской больницы Малаги. Для посещения было требование – отрицательный тест на коронавирус.

Через три дня, 4 декабря, несколько участников почувствовали симптомы, похожие на коронавирус. 5 декабря больница сообщила о вспышке, от которой пострадали 22 человека, в понедельник, 6, уже было 68 больных, а в этот вторник — 80.

Органы здравоохранения заявили, что среди больных - 68 медицинских специалистов, большинство из которых медсестры, хотя есть и врачи. Симптомы в большинстве своем слабые или незначительные. В больнице уверяют, что это не отразится на ее работе, хотя пришлось привлечь работников из других отделений.

Министерство здравоохранения рекомендовало государственным и частным центрам здоровья не проводить рождественские мероприятия.

Напомним, в Испании отказались от идеи Брюсселя об обязательной вакцинации.

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