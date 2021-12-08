У Швеції міністр потрапила у скандал через фото із нібито нацистським привітанням

Новий міністр державного управління Швеції, 33-річна Іда Каркіайнен, опинилася під хвилею критики після публікації у ЗМІ фотографії, де вона витягує праву руку вгору, що можна інтерпретувати як нацистське вітання.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

На знімку, вперше опублікованому правопопулістським сайтом Nyheter Idag, 16-річна Каркіайнен сидить на кухонному столі у квартирі, яку вона ділила зі своїм хлопцем, який тепер є її партнером.

"Я не пам'ятаю, щоби робила такий жест. Я розумію, як це виглядає, але я ніколи не робила нічого подібного, що можна розцінювати як співчуття ідеології нацизму", - написала Каркіайнен у своєму повідомленні у Facebook.

Вона також заперечувала нацистське вітання в інтерв'ю таблоїду Expressen, який опублікував також фотографію.

Прем'єр-міністр Магдалена Андерссон сказала, що вона "говорила про це з Каркіайнен, але "цілком упевнена, що це не те, що відображає її цінності".

Проте Андерссон охарактеризувала такий жест як "украй недоречний".

Як повідомлялося, парламент Швеції переобрав лідерку соціал-демократів Магдалену Андерссон на посаду прем’єр-міністра, послабивши політичні потрясіння, викликані її відставкою у день першого призначення.

Вона стала першою жінкою на посаді прем’єр-міністра Швеції.

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