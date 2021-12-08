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Укр / Рус
Укр / Рус

В Швеции министр попала в скандал из-за фото с якобы нацистским приветствием

Среда, 8 декабря 2021, 12:36

Новый министр государственного управления Швеции, 33-летняя Ида Каркиайнен, попала под шквал критики после публикации в СМИ фотографии, где она вытягивает правую руку вверх, что можно интерпретировать как нацистское приветствие.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

На снимке, впервые опубликованном правопопулистским сайтом Nyheter Idag, 16-летняя Каркиайнен сидит на кухонном столе в квартире, которую она делила со своим парнем, являющимся и теперь ее партнером.

 

"Я не помню, чтобы делала такой жест. Я понимаю, как это выглядит, но я никогда не делала ничего подобного, что можно расценивать как сочувствие идеологии нацизма", - написала Каркиайнен в своем сообщении в Facebook.

Она также отрицала нацистское приветствие в интервью таблоиду Expressen, тоже опубликовавшему фотографию.

Премьер-министр Магдалена Андерссон сказала, что она "говорила об этом с Каркиайнен, но совершенно уверена, что это не то, что отражает ее ценности".

Однако Андерссон охарактеризовала такой жест как "крайне неуместный".

Как сообщалось, парламент Швеции переизбрал лидера социал-демократов Магдалену Андерссон на должность премьер-министра, ослабив политические потрясения, вызванные ее отставкой в ​​день первого назначения.

Она стала первой женщиной в должности премьер-министра Швеции.

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Швеция
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