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Укр / Рус

Ердоган знову пропонує посередництво для діалогу між Україною і Росією

Середа, 8 грудня 2021, 12:53

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган знову заявив, що Туреччина готова виступити посередником між Україною та Росією, щоб запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні.

Про це Ердоган сказав турецьким журналістам під час візиту до Катару у вівторок, пише "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

Відповідаючи на запитання щодо впливу напруженості між Росією та Україною на регіональний і глобальний баланс, Ердоган заявив, що він уважно стежить за подіями в Україні та довкола неї.

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"Ми сподіваємося, що напруга не наростатиме і далі, а стабільність у регіоні буде збережена. Ми готові надати максимальну підтримку для встановлення каналу діалогу. За згодою обох сторін ми можемо надати сприяння, посередництво або підтримку у будь-якому бажаному форматі", - сказав він.

Ердоган вже заявляв про готовність його країни зробити внесок в урегулювання напруженості між Україною і РФ наприкінці листопада.

1 грудня глава МЗС Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина виступає за деескалацію між Україною та РФ, але проти санкцій щодо Москви.

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Ердоган Туреччина Росія
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