Эрдоган снова предлагает посредничество в диалоге между Украиной и Россией

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган снова заявил, что Турция готова выступить посредником между Украиной и Россией, чтобы предотвратить эскалацию из-за скопления российских войск на украинской границе.

Об этом Эрдоган сказал турецким журналистам во время визита в Катар во вторник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

Отвечая на вопрос о влиянии напряженности между Россией и Украиной на региональный и глобальный баланс, Эрдоган заявил, что внимательно следит за событиями в Украине и вокруг нее.

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"Мы надеемся, что напряженность не будет нарастать и дальше, а стабильность в регионе будет сохранена. Мы готовы оказать максимальную поддержку для установления канала диалога. По согласию обеих сторон мы можем оказать содействие, посредничество или поддержку в любом желаемом формате", - сказал он.

Эрдоган уже заявлял о готовности его страны внести вклад в урегулирование напряженности между Украиной и РФ в конце ноября.

1 декабря глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выступает за деэскалацию между Украиной и РФ, но против санкций в отношении Москвы.

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