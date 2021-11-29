Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Ердоган заявив про готовність до посередництва між Україною і РФ

Понеділок, 29 листопада 2021, 13:26

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність його країни зробити внесок в урегулювання напруженості між Україною і РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Anadolu.

"Тут наша позиція чітка. Ми виступаємо за мир в регіоні, особливо з підходом до кримських татар. Ми неодноразово обговорювали такі питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним", - сказав Ердоган.

"Нехай цей регіон іде в майбутнє як регіон, де панує мир. Ми бажаємо, щоб ставлення до цього питання розвивалося в позитивному напрямку. З цього приводу ми готові до посередництва, це буде обговорення з обома сторонами... Ми також хотіли б зробити свій внесок".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що отримує запевнення від західних партнерів у підтримці на випадок ескалації з боку Росії, але як це буде на практиці, поки невідомо.

Читайте також: Загроза нового нападу РФ: про що Пентагон попередив Єрмака та Кулебу

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина
powered by lun.ua

Статті

Поразка "антиваксів": як Швейцарія здолала багатомільйонну кампанію проти щеплення

"Антиваксам" вдалося залучити значні фінансові ресурси на підтримку кампанії "проти". На цьому фоні кампанія "за" була майже непомітною.
29 листопада 2021 — Уляна Перескоцька, Ігор Решетняк, для Європейської правди

Контратака Земана: як проросійський президент занурює Чехію у політичну кризу

Хоча від парламентських виборів минуло більш ніж півтора місяця, новий уряд Чехії так і не зміг розпочати роботу. Ця пауза може тривати ще декілька місяців.
29 листопада 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Добрива лише для себе: чи допоможе СОТ впоратися з новою світовою кризою

Найгірший сценарій, що загрожує світовій економіці, – ефект доміно. Це означає, що обмеження експорту добрив запровадять усі провідні виробники.
29 листопада 2021 — Анжела Махінова, Sayenko Kharenko