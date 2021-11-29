Ердоган заявив про готовність до посередництва між Україною і РФ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність його країни зробити внесок в урегулювання напруженості між Україною і РФ.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Anadolu.
"Тут наша позиція чітка. Ми виступаємо за мир в регіоні, особливо з підходом до кримських татар. Ми неодноразово обговорювали такі питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним", - сказав Ердоган.
"Нехай цей регіон іде в майбутнє як регіон, де панує мир. Ми бажаємо, щоб ставлення до цього питання розвивалося в позитивному напрямку. З цього приводу ми готові до посередництва, це буде обговорення з обома сторонами... Ми також хотіли б зробити свій внесок".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що отримує запевнення від західних партнерів у підтримці на випадок ескалації з боку Росії, але як це буде на практиці, поки невідомо.
Читайте також: Загроза нового нападу РФ: про що Пентагон попередив Єрмака та Кулебу