Ердоган заявив про готовність до посередництва між Україною і РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність його країни зробити внесок в урегулювання напруженості між Україною і РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Anadolu.

"Тут наша позиція чітка. Ми виступаємо за мир в регіоні, особливо з підходом до кримських татар. Ми неодноразово обговорювали такі питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним", - сказав Ердоган.

"Нехай цей регіон іде в майбутнє як регіон, де панує мир. Ми бажаємо, щоб ставлення до цього питання розвивалося в позитивному напрямку. З цього приводу ми готові до посередництва, це буде обговорення з обома сторонами... Ми також хотіли б зробити свій внесок".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що отримує запевнення від західних партнерів у підтримці на випадок ескалації з боку Росії, але як це буде на практиці, поки невідомо.

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