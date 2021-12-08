У Раді заявили, що остаточний текст законопроєкту про реформу СБУ потребує консультацій

Остаточний варіант тексту законопроєкту №3196-д про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" потребує обговорення із правозахисниками.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради, депутат від партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Є питання у кількох комітетів щодо цього законопроєкту. Зрозуміло, якщо є питання, то може не бути голосів. Винести в зал і провалити ми завжди встигнемо, але такого завдання немає. Щодо остаточного варіанта тексту, я думаю, він потребує ще консультацій, зокрема, за моєю ініціативою будуть із правозахисниками, які мають свої зауваження", - сказав Корнієнко.

Він додав, що консультації вестимуться саме з правозахисниками, а не співробітниками СБУ.

"Це точно ніякі не "Кашники" (співробітники відділу "К", - ред.), ніякі не СБУшники. Це люди, які працюють у цій сфері десятиліттями - Українська Гельсінська спілка, Центр громадянських свобод... Точно ніхто не гальмує реформу СБУ." Але іноді треба деякий час, щоб опрацювати закон - він тоді краще і швидше йде", - сказав Корнієнко.

Законопроєкт №3196-д щодо внесення змін до закону про СБУ парламент ухвалив за основу 28 січня. 22 вересня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки схвалив законопроєкт.

Як відомо, у липні комітет з нацбезпеки ВР ухвалив "комітетську версію" законопроєкту про СБУ, яку рекомендував Раді до схвалення у другому читанні та в цілому. Схвалений текст викликав однозначну підтримку від США, ЄС та НАТО.

У жовтні посли країни Групи семи закликали парламент ухвалити закон про Службу безпеки України без внесення подальших правок.

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