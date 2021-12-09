Новий канцлер Німеччини попередив Росію про наслідки за ескалацію в Україні

В одному зі своїх перших інтерв'ю на посаді канцлера Німеччини Олаф Шольц сказав, що Росії доведеться зіткнутися з наслідками, якщо кордони України будуть порушені.

Про це Шольц розповів у середу, 8 грудня, в інтерв'ю Welt-TV, повідомляє "Європейська правда", його цитує агентство DPA.

"У нас дуже чітка позиція: ми хочемо, щоб усі поважали недоторканність кордонів", - зазначив Олаф Шольц.

Він додав, що Німеччина та її союзники роблять все можливе, щоб уникнути такої ескалації.

"Всі розуміють, що в іншому випадку будуть наслідки, але зараз потрібно зробити все, щоб все залишалось так", - сказав він.

На запитання, чи дотримується він, як колишній канцлер Герхард Шредер, думки про необхідність запуску газопроводу "Північний потік-2", Шольц відповів, що існує впорядкована процедура, і своє рішення ухвалить Федеральне мережеве агентство.

За його словами, всі прагнуть того, щоб в Україні не було збройних зіткнень.

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Нагадаємо, безпековий радник Байдена Джейк Салліван раніше запевнив, що Байден не робив жодних поступок чи зобов’язань у відповідь на вимогу Путіна не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу, та наполягав, що суверенні держави можуть вільно обирати, з ким вступати в альянси.

Втім, Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як зняти стурбованість РФ у зв'язку з можливим приєднанням України до Альянсу.

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