Партія Меркель погрожує Путіну потужними санкціями

Перед екстреними слуханнями у Бундестазі щодо безпекової ситуації довкола України блок ХДС-ХСС, який раніше очолювала Ангела Меркель, закликав новий уряд негайно включитися у розв’язання кризи та пригрозив Путіну потужними санкціями.

Про це заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник, пише "Європейська правда".

"Найбільша опозиційна фракція Бундестагу - ХДС/ХСС - виступила з жорсткою заявою, закликавши новий уряд ФРН з першого ж дня присвятити себе розв‘язанню кризи у зв’язку з концентрацією Росією військ вздовж кордонів України, та пригрозила Путіну надпотужними новими санкціями", - повідомив посол.

Найбільша опозиційна фракція Бундестагу - ХДС/ХСС - виступила з жорсткою заявою, закликавши новий уряд ФРН з першого ж дня присвятити себе розв‘язанню кризи у зв’язку з концентрацією Росією військ вздовж кордонів України, та пригрозила Путіну надпотужними новими санкціями pic.twitter.com/CpwQoHDaFX — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 9, 2021

Нагадаємо, 8 грудня парламент Німеччини анонсував слухання на тему нарощення Росією військ біля кордонів України.

Раніше цього дня заступив на посаду новий канцлер Німеччини Олаф Шольц, змінивши на ній Ангелу Меркель після 16 років канцлерства.

В одному зі своїх перших інтерв'ю у ролі канцлера Шольц заявив, що Росії доведеться зіткнутися з наслідками, якщо кордони України будуть порушені.

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Примітка: Раніше у новині помилково зазначалося, що ця заява пролунала під час слухань у Бундестазі щодо безпекової ситуації довкола України.