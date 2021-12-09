ЄС продовжить дію безкоштовного роумінгу на 10 років

Громадяни країн ЄС зможуть користуватися мобільними послугами в усіх європейських країнах без додаткових витрат до 2032 року.

Такої домовленості досягли Європарламент, Єврокомісія та Рада ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Politico.

ЄС погодився скасувати плату за роумінг в межах блоку в 2017 році.

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Політика розроблялася 13 років і була проголошена інституціями як доказ цінності ЄС для своїх громадян. Але дія цих правил має закінчитися в 2022 році.

Рано вранці у четвер учасники переговорів домовилися розширити правила та додати зобов'язання для операторів, щоб гарантувати якість та швидкість дзвінків, текстових повідомлень та використання мобільних даних за кордоном.

Вони також встановили цінові обмеження на суми, що стягуються операторами за використання мереж за кордоном, відомі як оптові збори, які будуть обмежені до 2 євро за гігабайт з 2022 року та поступово знизяться до 1 євро у 2027 році, йдеться у заяві Європарламенту.

Нова постанова набуде чинності 1 липня 2022 року і діятиме до кінця червня 2032 року.

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