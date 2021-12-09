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ЕС продолжит действие бесплатного роуминга на 10 лет

Четверг, 9 декабря 2021, 13:28

Граждане стран ЕС могут пользоваться мобильными услугами во всех европейских странах без дополнительных расходов до 2032 года.

Такой договоренности достигли Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Politico.

ЕС согласился отменить плату за роуминг в рамках блока в 2017 году.

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Политика разрабатывалась 13 лет и была провозглашена институтами как доказательство ценности ЕС своим гражданам. Но действие этих правил должно закончиться в 2022 году.

Ранним утром в четверг участники переговоров договорились расширить правила и добавить обязательства для операторов, чтобы гарантировать качество и скорость звонков, текстовых сообщений и использования мобильных данных за рубежом.

Они также установили ценовые ограничения на суммы, взимаемые операторами за использование сетей за рубежом, известные как оптовые сборы, которые будут ограничены до 2 евро за гигабайт с 2022 года и постепенно снизятся до 1 евро в 2027 году, говорится в заявлении Европарламента.

Новое постановление вступит в силу с 1 июля 2022 года и будет действовать до конца июня 2032 года.

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