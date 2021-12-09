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Укр / Рус

Франция и Германия хотят как можно быстрее организовать "нормандскую" встречу глав МИД

Четверг, 9 декабря 2021, 13:44

Франция и Германия хотят как можно скорее организовать "нормандскую" встречу на уровне министров иностранных дел.

Как сообщает AFP/Le Figaro, об этом заявили на совместной пресс-конференции министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет "Европейская правда".

Ле Дриан подчеркнул, что в Париже и Берлине хотят как можно скорее организовать встречу Нормандского формата на уровне глав МИД.

"Известно, что нужно делать. Теперь нужна политическая воля сделать это, и эту политическую волю можно выразить очень четко во время "нормандской" встречи", - сказал он.

Анналена Бербок отметила, что важно продолжать дипломатическую работу на основе Минских договоренностей и повторила, что Россия "заплатит серьезную политическую цену и особенно экономическую в случае нового посягательства на суверенитет Украины".

Жан-Ив Ле Дриан добавил, что приветствует переговоры между лидерами США и РФ, подчеркнув, что каналы диалога могут помочь начать деэскалацию.

Напомним, Россия в ноябре отклонила предложенные Францией и Германией даты министерской встречи в нормандском формате. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил это распланированным графиком и тем, что Россия не получила ответа на свои предложения по итоговому документу такой потенциальной встречи, которые передали 29 октября. По его словам, речь идет о трехстраничном документе.

Впоследствии, 17 ноября, Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

В МИДе РФ объяснили такой шаг тем, что позиция российской стороны и её подход к проведению встречи в Нормандском формате якобы регулярно искажаются.

Подробнее об этом - в статье Как Лавров убивает "Нормандию" и почему МИД РФ сделал Украине неожиданный подарок.

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Франция Германия Нормандский формат Россия
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