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Кабмін схвалив угоду з Угорщиною про взаємне визнання освітніх документів

Четвер, 9 грудня 2021, 14:38

Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Угорщини про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені.

Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Рішення ухвалили на засіданні уряду у четвер. Відповідна угода була підписана 22 липня 2021 року у Києві.

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Завдяки цій угоді українські громадяни в Угорщині та угорські громадяни в Україні зможуть користуватися національними освітніми та науковими документами.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголошував, що ця угода є важливим елементом в розв’язуванні проблем в освітній сфері, які накопичилися з Угорщиною за останні роки.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто зі свого боку підкреслював, що підписання угоди свідчить про те, що "немає невирішуваних проблем, тільки треба багато працювати".

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