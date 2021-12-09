В Словакии пенсионерам будут платить за вакцинацию

Парламент Словакии одобрил предложение министра финансов Игоря Матовича о финансовых выплатах вакцинированным пенсионерам.

Об этом пишет Aktuality, сообщает "Европейская правда".

Депутаты одобрили предложение Матовича, согласно которому государство будет вознаграждать пожилых людей старше 60 лет за вакцинацию от коронавируса суммой в размере от 200 до 300 евро.

Каждый человек старше 60 лет, уже вакцинированный тремя дозами вакцины, получит от государства автоматически и наличными 300 евро.

Люди с двумя дозами вакцины, которые зарегистрируются для вакцинации до конца года и получат третью дозу к 15 января, также будут иметь право на 300 евро.

Те, кто получил вторую дозу с 30 июня до сегодняшнего дня или кто подал заявку как минимум до 31 декабря и получит ее до 15 января, получат 200 евро.

Люди, которые до сих пор отказывались от вакцинации, но были вакцинированы первой дозой с 25 ноября по 31 декабря, получат 200 евро.

Отдельная категория - это люди, вакцинированные препаратом Janssen, который предполагает только одну дозу. Все, кто получил одну дозу, смогут получить 200 евро, но только в том случае, если будут вакцинированы повторно до 1 марта следующего года.

По словам Матовича, несколько исследований показывают, что эффективность Janssen резко падает со временем.

Люди смогут снять деньги почтовым переводом в почтовом отделении. Следовательно, они не будут выплачиваться в виде ваучера, привязанного к использованию в отелях или ресторанах.

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