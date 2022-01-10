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Кулеба назвав неправомірними вимоги Путіна щодо сфер впливу

Понеділок, 10 січня 2022, 08:09

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав вимоги Росії щодо сфер впливу неправомірними і такими, що загрожують міжнародному миру і безпеці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Час називати речі своїми іменами. Путін вимагає від США, НАТО та ЄС визнати сферу впливу Росії, до якої належали би суверенні сусідні держави. Але Холодна війна давно завершилася, а разом із нею — сфери впливу. Вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці" - написав Кулеба у Twitter.

10 січня у Женеві представники США і Росії проведуть переговори щодо безпеки і стягнення російських військ навколо України. США представлятиме заступниця держсекретаря Венді Шерман, Росію - заступник міністра закордонних справ Сергєй Рябков. 9 січня учасники переговорів зустрілися за робочою вечерею у посольстві США.

12 січня аналогічні перемовини відбудуться між Росією та НАТО.

Детальний аналіз запропонованих Росією договорів читайте у публікації "Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України"

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Кулеба Росія

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