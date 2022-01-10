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Укр / Рус
Укр / Рус

Кулеба назвал неправомерными требования Путина по сферам влияния

Понедельник, 10 января 2022, 08:09

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал требования России относительно сфер влияния неправомерными и угрожающими международному миру и безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Время называть вещи своими именами. Путин требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России, в которую принадлежали бы суверенные соседние государства. Но Холодная война давно завершилась, а вместе с ней и сферы влияния. Требования Путина неправомерны и угрожают международному миру и безопасности", - написал Кулеба в Twitter.

10 января в Женеве представители США и России проведут переговоры по безопасности и наращиванию российских войск вокруг Украины. США будет представлять заместитель госсекретаря Венди Шерман, Россию – заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. 9 января участники переговоров встретились за рабочим ужином в посольстве США.

12 января аналогичные переговоры пройдут между Россией и НАТО.

Подробный анализ предложенных Россией договоров читайте в публикации "Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины"

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Кулеба Россия

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