Кулеба назвал неправомерными требования Путина по сферам влияния

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал требования России относительно сфер влияния неправомерными и угрожающими международному миру и безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Время называть вещи своими именами. Путин требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России, в которую принадлежали бы суверенные соседние государства. Но Холодная война давно завершилась, а вместе с ней и сферы влияния. Требования Путина неправомерны и угрожают международному миру и безопасности", - написал Кулеба в Twitter.

Час називати речі своїми іменами. Путін вимагає від США, НАТО та ЄС визнати сферу впливу Росії, до якої належали би суверенні сусідні держави. Але Холодна війна давно завершилася, а разом із нею — сфери впливу. Вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 9, 2022

10 января в Женеве представители США и России проведут переговоры по безопасности и наращиванию российских войск вокруг Украины. США будет представлять заместитель госсекретаря Венди Шерман, Россию – заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. 9 января участники переговоров встретились за рабочим ужином в посольстве США.

12 января аналогичные переговоры пройдут между Россией и НАТО.

Подробный анализ предложенных Россией договоров читайте в публикации "Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины"

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