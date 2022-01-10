Контрабанда 14 кг золота українським дипломатом у Польщі: суд розкрив деталі справи

Суд розкрив подробиці справи з перевезенням співробітниками українського посольства в Польщі іноземної валюти, золота і контрабандних цигарок.

Про це повідомляє видання "Судовий репортер" з посиланням на повний текст постанови від 9 грудня, передає "Європейська правда".

Суд вирішив конфіскувати все, що порушник намагався таємно перевезти — 68 835 євро, 140 230 доларів США, 12 100 польських злотих, а також 327 позицій ювелірних виробів із золота (в тому числі із вставками), грануляту із золота, золотих злитків і монет, лому із золота.

Також суд оштрафував чоловіка у розмірі 100% вартості товарів — на 26,8 млн грн.

Згідно із законодавством, звинуваченим у справі виступає водій транспортного засобу, який здійснював перевезення вантажу. Водночас у справі фігурують й інші особи, зокрема, і дипломатичний кур’єр з направленням до Львова з Варшави.

Інші подробиці справи раніше не були відомі.

Тепер з’ясувалося, що ювелірні вироби і валюта перевозилися в машині посольства України в Республіці Польща під виглядом дипломатичної пошти.

Коли вилучене майно арештовували, то представник посольства України в Польщі на судове засідання не з’явився. Суд тільки отримав заяву, в якій представник посольства просив з метою забезпечення нормального функціонування дипломатичної установи і транспортного забезпечення низки невідкладних заходів міжнародного характеру віддати мікроавтобус на відповідальне зберігання до посольства.

Водія 1 квітня минулого року звільнили з роботи в посольстві "у зв’язку із вчиненням дисциплінарного проступку". Коли його судили за адміністративне правопорушення (переміщення товарів через кордон із приховуванням від митного кордону), то він відмовився від будь-яких пояснень.

Як повідомлялося, в мікроавтобусі, який зупинили для перевірки 28 лютого 2021 року, були водій посольства та аташе з консульських питань посольства України у Польщі.

"За результатами обшуку вказаного транспорту виявлено та вилучено 140 000 доларів США, 67 200 євро, 11 600 польських злотих, золото 16 кг, 8826 блоків з цигарками", - зазначили тоді в ДБР.

Варто зазначити, що у судовому рішенні йдеться про 14 кілограмів золота, тоді як у повідомленні ДБР фігурувала інформація про 16 кілограмів. У судовому рішенні також не згадані контрабандні цигарки.

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив про відкликання двох співробітників українського посольства в Польщі, підозрюваних в корупції.