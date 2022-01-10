Контрабанда 14 кг золота украинским дипломатом в Польше: суд раскрыл детали дела

Суд раскрыл подробности дела с перевозкой сотрудниками украинского посольства в Польше иностранной валюты, золота и контрабандных сигарет.

Об этом сообщает издание "Судебный репортер" со ссылкой на полный текст постановления от 9 декабря, передает "Европейская правда".

Суд решил конфисковать все, что нарушитель пытался тайно перевезти - 68 835 евро, 140 230 долларов США, 12 100 польских злотых, а также 327 позиций ювелирных изделий из золота (в том числе со вставками), гранулята из золота, золотых слитков, монет и лома из золота.

Также суд оштрафовал мужчину в размере 100% стоимости товаров - на 26,8 млн грн.

Согласно законодательству, обвиняемым по делу выступает водитель транспортного средства, осуществлявший перевозку груза. В то же время по делу фигурируют и другие лица, в частности, и дипломатический курьер с направлением во Львов из Варшавы.

Остальные подробности дела раньше не были известны.

Теперь выяснилось, что ювелирные изделия и валюта перевозились в машине посольства Украины в Польше под видом дипломатической почты.

Когда изъятое имущество арестовывали, представитель посольства Украины в Польше на судебное заседание не явился. Суд только получил заявление, в котором представитель посольства просил с целью обеспечения нормального функционирования дипломатического учреждения и транспортного обеспечения ряда неотложных мер международного характера отдать микроавтобус на ответственное хранение в посольство.

Водителя 1 апреля прошлого года уволили с работы в посольстве "в связи с совершением дисциплинарного проступка". Когда его судили за административное правонарушение (перемещение товаров через границу с сокрытием от таможенной границы), то он отказался от дачи каких-либо объяснений.

Как сообщалось, в микроавтобусе, который остановили для проверки 28 февраля 2021 года, были водитель посольства и атташе по консульским вопросам посольства Украины в Польше.

"По результатам проведенного обыска обнаружено и изъято 140 000 долларов США, 67 200 евро, 11 600 польских злотых, 16 кг золота, 8826 блоков с сигаретами", - отметили в ГБР.

Следует отметить, что в судебном решении идет речь о 14 килограммах золота, тогда как в сообщении ГБР фигурировала информация о 16 килограммах. В судебном решении также не упомянуты контрабандные сигареты.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил об отзыве двух сотрудников украинского посольства в Польше, подозреваемых в коррупции.

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