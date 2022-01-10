Столтенберг выразил ожидания будущего Совета Россия-НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не ожидает решения всех проблем после завершения запланированных на эту неделю встреч с РФ в разных форматах.

Об этом он заявил перед заседанием Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, сообщает "Европейская правда".

"Я приветствую встречу, которая состоится в среду, приветствую встречу, которая проходит сегодня в Женеве, а также встречу ОБСЕ позже на этой неделе. Но у меня нет ожиданий, что эти встречи могут решить все вопросы" - сказал Столтенберг.

По его словам, целью этих встреч является согласовать путь вперед и серию встреч, которые помогут в разрешении конфликта.

"Нереалистично ожидать завершения уже на этой неделе после всех запланированных встреч, ожидать, что все проблемы будут решены. Но я надеюсь, что есть настоящая воля обеих сторон, в том числе российской, быть вовлеченными в процесс, способный предотвратить новый вооруженный конфликт в Европе", - подчеркнул генсек НАТО.

Как сообщалось, чиновники США и России официально начали в понедельник в Женеве свои переговоры по безопасности в рамках ряда дипломатических встреч в Европе на этой неделе, направленных на ослабление напряженности вокруг Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что не ожидает прорывов в переговорах по безопасности между США и Россией на этой неделе, но надеется найти общий язык на фоне кризиса в Украине.

Подробный анализ предложенных Россией договоров, о которых пойдет речь на переговорах с США и НАТО, читайте в публикации "Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины"

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