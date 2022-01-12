Поліція Італії провела рейди після новорічного сексуального насильства в Мілані

Італійська поліція провела рейди в Мілані та Турині після ідентифікації 15 молодих чоловіків та трьох підлітків, підозрюваних у причетності до серії сексуальних нападів напередодні Нового року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише BBC.

Дев'ятеро жінок заявили про напад на них під час святкувань на площі Пьяцца дель Дуомо в Мілані.

Італійська поліція використовувала камери відеоспостереження та аматорські відеозаписи для встановлення осіб підозрюваних.

Поліція заявила, що молоді люди віком від 15 до 21 року, які стали об'єктами рейдів у вівторок, були ідентифіковані як імовірно причетні до сексуальних посягань, пограбувань або поранень в Мілані.

Поліція та прокуратура заявили, що їм відомо про три вечірні напади на центральній площі міста, і заявили, що в них брали участь або іноземці, або італійці північноафриканського походження.

Слідчі вважають, що нападу зазнали понад дев'ять молодих жінок, і намагаються знайти інших жертв.

Новини з Мілана відродили спогади про ніч згвалтувань, сексуальних посягань і пограбувань біля Кельнського собору 1 січня 2016 року, які скоїли приблизно 1000 осіб, багато з яких були вихідцями з півночі Африки.