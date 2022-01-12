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Полиция Италии провела рейды после новогоднего сексуального насилия в Милане

Среда, 12 января 2022, 11:58

Итальянская полиция провела рейды в Милане и Турине после идентификации 15 молодых мужчин и трех подростков, подозреваемых в причастности к серии сексуальных нападений в канун Нового года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет BBC.

Девять женщин заявили о нападении на них во время празднований на площади Пьяцца дель Дуомо в Милане.

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Итальянская полиция использовала камеры видеонаблюдения и любительские видеозаписи для установления подозреваемых.

Полиция заявила, что молодые люди в возрасте от 15 до 21 года, ставшие объектами рейдов во вторник, были идентифицированы как вероятно причастные к сексуальным посягательствам, ограблениям или ранениям в Милане.

Полиция и прокуратура заявили, что им известно о трех вечерних нападениях на центральной площади города и что в них участвовали либо иностранцы, либо итальянцы североафриканского происхождения.

Следователи считают, что нападениям подверглись более девяти молодых женщин, и пытаются найти других жертв.

Новости из Милана возродили воспоминания о ночи изнасилований, сексуальных посягательств и ограблений возле Кельнского собора 1 января 2016 года с участием около 1000 человек, многие из которых были выходцами из Северной Африки.

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