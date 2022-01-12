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Туреччина зареєструвала новий максимум заражень коронавірусом

Середа, 12 січня 2022, 14:47

Туреччина за останню добу зареєструвала майже 75 тисяч нових випадків коронавірусу, що є новим максимумом за увесь час епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hurriyet Daily News.

В країні з населенням близько 84,3 млн за день зареєстрували 74 266 заражень.

Донедавна найвищими були показники весняної хвилі 2021 року - кілька днів поспіль реєстрували понад 60 тисяч заражень. Цей поріг країна перетнула в перші дні січня 2022 року. 

"Ми бачимо велике зростання кількості випадків, але це не призвело до більшої кількості смертей. Проте, оскільки "Омікрон" починає ставати переважаючим штамом, є небезпека для груп підвищеного ризику - старших людей і людей, що мають хронічні захворювання", - зазначив міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа.

У Франції новий максимум заражень коронавірусом – майже 370 тисяч

Найбільше випадків припадає на Стамбул, лікарні міста почали розгортати додаткові ліжкомісця. На решті території країни ситуація краща, але очікують, що скоро вона теж почне стрімко погіршуватися. За офіційними даними, ковідні відділення в середньому заповнені на 57%, реанімації - на 71%.

У МОЗ зазначають, що переважна більшість тих, хто опиняється в лікарнях з COVID-19, зовсім не щеплені або щепились давно і ще не отримали підсилюючу дозу. 

Як вже повідомлялося, минулої доби коронавірусні максимуми оновили низка країн Європи - Франція, Німеччина, Австрія, Литва.

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Туреччина Коронавірус

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