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Укр / Рус

Турция зарегистрировала новый максимум заражений коронавирусом

Среда, 12 января 2022, 14:47

Турция за последние сутки зарегистрировала почти 75 тысяч новых случаев коронавируса, что является новым максимумом за все время эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Hurriyet Daily News.

В стране с населением около 84,3 млн за день зарегистрировали 74 266 заражений.

До недавнего времени самыми высокими были показатели весенней волны 2021 года - несколько дней подряд регистрировали более 60 тысяч заражений. Этот порог страна пересекла в первые дни января 2022 года.

"Мы видим большой рост количества случаев, но это не привело к большему количеству смертей. Однако, поскольку "Омикрон" начинает становиться преобладающим штаммом, есть опасность для групп повышенного риска - пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями", - отметил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Во Франции новый максимум заражений коронавирусом – почти 370 тысяч

Больше всего случаев приходится на Стамбул, больницы города начали развертывать дополнительные койкоместа. На остальной территории страны ситуация лучше, но ожидают, что скоро она тоже начнет стремительно ухудшаться. По официальным данным, ковидные отделения в среднем заполнены на 57%, реанимации – на 71%.

В Минздраве отмечают, что подавляющее большинство тех, кто оказывается в больницах с COVID-19, совсем не привиты или прививались давно и еще не получили усиливающую дозу.

Как уже сообщалось, что за прошедшие сутки коронавирусные максимумы обновили ряд стран Европы - Франция, Германия, Австрия, Литва.

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Турция Коронавирус

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