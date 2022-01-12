Глава МОЗ Франції: реальна кількість щоденних заражень може сягати пів мільйона і більше

На думку міністра охорони здоров’я Франції Олів’є Верана, офіційно зафіксовані випадки коронавірусу не показують увесь масштаб і насправді щоденна кількість заражень може становити пів мільйона і більше.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Нагадаємо, напередодні Франція з населенням 67,3 млн зареєструвала черговий рекорд заражень - майже 370 тисяч. Також зафіксували 270 смертей від коронавірусної хвороби.

"Коли ми бачимо за день 370 000 підтверджених випадків, можна вважати, що насправді за день заражаються близько мільйона. Можливо, трохи менше - тому що у нас величезні масштаби тестування - але, на думку експертів, ймовірно більше 500 тисяч", - сказав Олів’є Веран в ефірі Franceinfo.

Він додав, що країна ймовірно вже скоро пройде пік цієї хвилі.

Про рекордний приріст заражень минулої доби повідомляли також Німеччина, Австрія, Литва, Туреччина. Масштаби триваючої хвилі епідемії пов’язують з поширенням штаму "Омікрон".

У перший тиждень січня в Європі було зареєстровано понад 7 мільйонів нових випадків коронавірусу штаму "Омікрон".

У ВООЗ прогнозують, що найближчими тижнями на коронавірус перехворіє половина населення Європи.

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