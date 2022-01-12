Глава Минздрава Франции: реальное число ежедневных заражений может быть больше полумиллиона

По мнению министра здравоохранения Франции Оливье Верана, официально зафиксированные случаи коронавируса не показывают весь масштаб и действительное ежедневное количество заражений может составлять полмиллиона и более.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Напомним, накануне Франция с населением 67,3 млн зарегистрировала очередной рекорд заражений – почти 370 тысяч. Также зафиксировано 270 смертей от коронавирусной болезни.

"Когда мы видим за день 370 000 подтвержденных случаев, можно считать, что на самом деле за день заражаются около миллиона. Возможно, чуть меньше – потому что у нас огромные масштабы тестирования – но, по мнению экспертов, вероятно, больше 500 тысяч", – сказал Веран в эфире Franceinfo.

Он добавил, что страна, вероятно, уже скоро пройдет пик этой волны.

О рекордном приросте заражений минувших суток сообщали также Германия, Австрия, Литва, Турция. Масштабы продолжающейся волны эпидемии связывают с распространением штамма "Омикрон".

В первую неделю января в Европе было зарегистрировано более 7 миллионов новых случаев коронавируса штамма "Омикрон".

В ВОЗ прогнозируют, что в ближайшие недели коронавирусом переболеет половина населения Европы.

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