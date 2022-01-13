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Міноборони РФ заявило про початок підготовки виведення сил ОДКБ з Казахстану

Четвер, 13 січня 2022, 09:46

Міноборони Росії у четвер заявило про підготовку виведення сил Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) з Казахстану. 

Повідомлення російського міністерства цитує агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

У заяві сказано, що підрозділи колективних "миротворчих" сил ОДКБ, які виконали поставлені завдання, "приступають до підготовки техніки та матеріальних засобів для завантаження в літаки Військово-транспортної авіації ВКС Росії та повернення до пунктів постійної дислокації".

У США досі не впевнені, що армія РФ піде з Казахстану, попри "завершення місії" ОДКБ

Наголошується, що повернення військ до своїх країн буде організовано у взаємодії з казахстанською стороною.

В Міноборони РФ додали, що "миротворці" ОДКБ наразі передають силовикам Казахстану охорону ключових об'єктів країни.

Перші підрозділи іноземних військ в рамках ОДКБ, серед яких найбільше російських військових, прибули до Казахстану 6 січня. Вони були відправлені на прохання президента Казахстану після спалаху масштабних протестів. 

В ОДКБ заявили, що на території Казахстану перебували понад 2000 військовослужбовців країн організації.

Президент Казахстану заявив про завершення місії ОДКБ

Президент РФ Владімір Путін заявляв, що до складу контингенту ОДКБ "увійшли найбільш підготовлені підрозділи Повітряно-десантних військ Росії, всі вони мають реальний бойовий досвід".

Днями президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про завершення основної місії Організації Договору про колективну безпеку у країні та анонсував початок виведення сил 13 січня.

Детальніше про події в Казахстані можна почитати у статті Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан

Також на цю тему можна також подивитися й нове відео на ЄвроПравді.

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Казахстан Росія

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