Греція продовжила дію коронавірусних обмежень

Міністерство охорони здоров’я Греції оголосило в середу, що продовжить діючі обмеження, введені для припинення хвилі зараження коронавірусом, на тиждень, до 23 січня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Оголошення було зроблено після рекомендації групи експертів, які консультують уряд щодо вірусу.

Заходи, які зараз діють, були оголошені наприкінці грудня та введені 3 січня.

Вони включають час закриття опівночі для всіх розважальних закладів, стоячі клієнти не допускаються, а за столом можуть сидіти максимум шість осіб.

Половина працівників у державному та громадському секторах змушена працювати вдома, а люди повинні носити маски підвищеного захисту (KN95/FFP2) або подвійні маски в супермаркетах та громадському транспорті.

Термін дії обмежень мав закінчитися 16 січня.

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