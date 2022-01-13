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Греция продлила действие коронавирусных ограничений

Четверг, 13 января 2022, 11:38

Министерство здравоохранения Греции объявило в среду, что продлит действующие ограничения, введенные для прекращения волны заражения коронавирусом, на неделю, до 23 января.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Объявление было сделано после рекомендации группы экспертов, консультирующих правительство.

Действующие меры были объявлены в конце декабря и введены 3 января.

Они включают закрытие в полночь всех развлекательных заведений, клиенты стоя не допускаются, а за столом могут сидеть максимум шесть человек.

Половина работников в государственном и общественном секторах вынуждены работать на дому, а люди должны носить маски повышенной защиты (KN95/FFP2) или двойные маски в супермаркетах и ​​общественном транспорте.

Срок действия ограничений должен завершиться 16 января.

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Греция

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