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В ОДКБ підтвердили, що виводять війська з Казахстану

Четвер, 13 січня 2022, 11:55

Генсек Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) Александр Зась 13 січня на відповідній церемонії в Алмати підтвердив завершення "миротворчої" місії в Казахстані.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомили в ОДКБ.

"Миротворча операція ОДКБ, проведена на території Республіки Казахстан на прохання керівництва країни, поетапно завершується. Створені одностайним рішенням Ради колективної безпеки ОДКБ Колективні миротворчі сили організації з честю виконали поставлені перед ними завдання" - сказав Зась.

За його словами, операція біля Казахстану стала першим реальним застосуванням Колективних сил ОДКБ.

Він також додав, що в операції були задіяні понад 2000 миротворців та близько 250 одиниць техніки.

Нагадаємо, Міноборони Росії у четвер заявило про підготовку виведення сил Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) з Казахстану. 

Перші підрозділи іноземних військ в рамках ОДКБ, серед яких найбільше російських військових, прибули до Казахстану 6 січня. Вони були відправлені на прохання президента Казахстану після спалаху масштабних протестів. 

Президент РФ Владімір Путін заявляв, що до складу контингенту ОДКБ "увійшли найбільш підготовлені підрозділи Повітряно-десантних військ Росії, всі вони мають реальний бойовий досвід".

Днями президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про завершення основної місії Організації Договору про колективну безпеку у країні та анонсував початок виведення сил 13 січня.

Детальніше про події в Казахстані можна почитати у статті Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан

Також на цю тему можна також подивитися й нове відео на ЄвроПравді.

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