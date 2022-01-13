В Іспанії лікарі виграли суд про незабезпечення індивідуальним захистом від COVID-19

Медична спільнота Іспанії святкує перемогу після того, як суд ухвалив рішення, за яким регіональний уряд має компенсувати лікарям до 49 тисяч євро кожному за те, що їм довелося працювати без костюмів індивідуального захисту у перші місяці пандемії коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє агентство AP.

Судовий процес за позовом профспілки лікарів є першим у своєму роді, у якому медики здобули перемогу в Іспанії.

Віктор Педрера, генеральний секретар Союзу лікарів Валенсії, який подав позов, розповів, що захворів на COVID-19 невдовзі після того, як вірус вразив Іспанію в березні 2020 року. Лікар провів два місяці вдома "у досить поганому стані та гадки не мав, що робити для лікування".

Суд східного регіону Аліканте пізно ввечері у вівторок ухвалив рішення, за яким регіон Валенсія не зміг захистити здоров'я своїх лікарів протягом перших трьох місяців пандемії. Суддя зазначив, що відсутність костюмів індивідуального захисту створила "серйозну загрозу безпеці та здоров'ю для всіх медичних працівників, особливо для лікарів".

Суддя ухвалив рішення про виплату компенсації у розмірі від 5 тисяч до 49 тисяч євро 153 лікарям, які беруть участь у судовій справі.

Лікарі, які були змушені працювати без належного захисту, але не заразилися та не були змушені ізолюватися, отримають по 5 тисяч євро.

Компенсація збільшується до 15 тисяч євро для лікарів, змушених ізолюватися, і до 35 тисяч євро для інфікованих медиків, які не потребували стаціонарної допомоги. 49 тисяч євро суд присудив виплатити лікарям, які потребували госпіталізації.

Уряд Валенсії оскаржить це рішення, але регіональний глава Шимо Пуч вибачився перед медичними працівниками, заявивши, що спочатку вплив пандемії був "цілком несподіваним".

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