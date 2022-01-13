В Испании врачи выиграли суд о необеспечении индивидуальной защитой от COVID-19

Медицинское сообщество Испании празднует победу после того, как суд принял решение, согласно которому региональное правительство должно компенсировать врачам до 49 тысяч евро каждому за то, что им пришлось работать без костюмов индивидуальной защиты в первые месяцы пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает агентство AP.

Судебный процесс по иску профсоюза врачей - первый в своем роде, в котором медики одержали победу в Испании.

Виктор Педрера, подавший иск генеральный секретарь Союза врачей Валенсии, рассказал, что заболел COVID-19 вскоре после того, как вирус поразил Испанию в марте 2020 года. Врач провел два месяца дома "в довольно плохом состоянии и не подозревал, что делать для лечения".

Суд восточного региона Аликанте поздно вечером во вторник принял решение, согласно которому регион Валенсия не смог защитить здоровье своих врачей в течение первых трех месяцев пандемии. Судья отметил, что отсутствие костюмов индивидуальной защиты создало "серьезную угрозу безопасности и здоровью для всех медицинских работников, особенно для врачей".

Судья принял решение о выплате компенсации в размере от 5 тысяч до 49 тысяч евро 153 врачам, участвующим в судебном деле.

Врачи, вынужденные работать без надлежащей защиты, но не заразившиеся и не вынужденные изолироваться, получат по 5 тысяч евро.

Компенсация увеличивается до 15 тысяч евро для врачей, вынужденных изолироваться, и до 35 тысяч евро для инфицированных медиков, не нуждающихся в стационарной помощи. 49 тысяч евро суд присудил выплатить врачам, которым потребовалась госпитализация.

Правительство Валенсии обжалует это решение, но региональный глава Шимо Пуч извинился перед медицинскими работниками, заявив, что первоначально влияние пандемии "было неожиданным".

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